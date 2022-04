Sono passati oltre 40 anni dal rapimento e dall'uccisione ad opera delle Brigate Rosse dell'onorevole Aldo Moro. Da allora la politica in Italia è cambiata. Parla di questo mutamento il libro di Enzo Cattaruzzi, "Prima e dopo Aldo Moro", pubblicazione in cui l'autore analizza le diversità tra la Politica con la P maiuscola di uomini come lo statista pugliese e la politica di oggi.



Nel libro, che sarà presentato a maggio in Consiglio regionale, ampio spazio è stato dedicato anche al rapporto tra Aldo Moro e il Friuli raccontato tramite il ricordo dell'onorevole Giorgio Santuz. L'allora presidente del Consiglio fece infatti visita alle nostre terre per la devastante alluvione di Latisana e successivamente per il terribile terremoto del '76.



"Un lavoro che racconta di un grande uomo e che, con immenso piacere, presenteremo in Consiglio regionale - anticipa il presidente dell'Aula, Piero Mauro Zanin - Del resto le origini mie e dell'autore si fondano sul cattolicesimo democratico e non va dimenticato come lo statista pugliese sia stato un grande amico del Friuli e che l'autonomia di questa Regione è anche figlia di Aldo Moro".



"Prima di Moro la politica era più pedagogica, mentre ora, il più delle volte, è demagogica - è l'opinione di Cattaruzzi -. La riflessione è diventata un optional e la velocità imposta alle decisioni, in tutti gli ambiti, soprattutto in politica, spesso impone slogan e parole d'ordine anziché la consapevolezza delle scelte da fare".