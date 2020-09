Alessandro Vanoli verso il Premio Internazionale Latisana

Sarà lo storico e scrittore Alessandro Vanoli ad inaugurare il percorso di avvicinamento alla 27a edizione del Premio Internazionale Latisana per il Nord-Est con una lectio magistralis dal titolo “1420: dall'Adriatico alle Alpi. Il viaggio di un mercante attraverso territori di Venezia”, un racconto di viaggio, sospeso tra realtà ed immaginario, per raccontare un anno fatale. Ma soprattutto un viaggio che serve a raccontare quel mondo, fatto di grandi conflitti politici, di reti di scambi, di uomini di ogni provenienza in cammino su strade di terra e di mare.



La lezione di Storia di Alessandro Vanoli andrà in scena sabato 12 settembre alle 20:45 al Teatro Odeon di Latisana (prenotazione obbligatoria al CIT di Latisana 0431 59288 - info@citlatisana.com). L’evento, ideato e progettato da Editori Laterza, è inserito all’interno delle Lezioni di Storia, che dal 2006 hanno raggiunto numerose città italiane e non solo e che per la prima volta arrivano a Latisana. Rigore scientifico e capacità di comunicare, appassionare, incuriosire: i migliori storici salgono sul palcoscenico per parlare al grande pubblico.



Il Premio Internazionale Latisana per il Nord-Est è organizzato dall’amministrazione comunale di Latisana e, per la 27a edizione, con il contributo dell’Associazione culturale Bottega Errante per direzione artistica, promozione e organizzazione. Anche per l’edizione 2020, il Premio Letterario Internazionale “Latisana per il Nord Est” è sostenuto da Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Fondazione Friuli, Banca TER Credito Cooperativo FVG, Coop Alleanza 3.0. Le opere saranno valutate da una Giuria tecnica e da una Giuria territoriale, che assegneranno rispettivamente il Premio Narrativa e il Premio Territorio.