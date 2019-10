Alex Cittadella presenta la sua Breve Storia delle Alpi

Tra gli ospiti del Festival Geografie, in programma a Monfalcone dal 2 al 6 ottobre, ci sarà anche l’autore friulano Alex Cittadella. Sarà la centralissima Piazza della Repubblica ad accoglierlo alle 10 di sabato 5 ottobre con la sua ‘Breve storia della Alpi tra clima e meteorologia’. Al dialogo con l'autore sarà presente anche per il Cai Friuli Venezia Giulia la responsabile per la comunicazione Giuliana Tonut.

Alpi, clima, meteorologia. È da questi termini che bisogna partire per scoprire le relazioni tra ambiente alpino, uomo e variabili climatiche nel corso del tempo. L'arco cronologico di riferimento va dal Medioevo alla Prima guerra mondiale con accenni anche all'età antica. Uno sguardo a volo di uccello con l'obiettivo di fornire spunti mirati per un quadro d'insieme sull'emergere della questione climatica nel contesto alpino. L'attraversamento delle Alpi da parte di Annibale costituisce il punto di partenza per inoltrarsi in un percorso plurisecolare di approccio alle terre alte che, fattosi più intenso nei secoli del basso Medioevo, diviene essenziale per comprendere la storia dell'Europa a partire dal Cinquecento. Dopo una riflessione sulle dinamiche caratterizzanti la scoperta delle Alpi dal punto di vista ambientale, meteorologico e climatico attuata nel Seicento, la narrazione indaga la ridefinizione del mondo della montagna attuata dai philosophes settecenteschi e dai tecnici militari napoleonici e austriaci. Per poi proseguire con un'analisi degli studi prodotti in epoca positivista, con maggiore attenzione all'avvio delle osservazioni meteorologiche sistematiche, alla fondazione degli osservatori lungo tutto l'arco alpino nonché all'azione congiunta di enti nazionali (tra cui il Club Alpino Italiano) e sovranazionali per lo studio del clima. Un ultimo approfondimento tematico analizza la connessione fra Grande guerra e ambiente alpino nella sua accezione prevalentemente climatica.

Cittadella, dottore di ricerca e cultore della materia in Storia moderna presso il Dipartimento di studi umanistici e del patrimonio culturale dell'Università di Udine. All'insegnamento delle materie letterarie negli Istituti superiori alterna la ricerca d'archivio e la divulgazione scientifica. Si occupa soprattutto di tematiche riguardanti la storia moderna, con particolare attenzione al contesto friulano e veneto, e la storia della scienza, con prevalente interesse per l'evoluzione dei saperi meteorologici e climatici. Ha al suo attivo diverse pubblicazioni scientifiche, saggi e curatele, tra cui la monografia Girolamo Venerio. Agronomia e meteorologia in Friuli tra Settecento e Ottocento (Trieste, EUT, 2016).