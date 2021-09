Alice Vesoti presenta 'La connessione con il nostro Divino'

Venerdì 10 settembre alle ore 18.30 presso Eppinger Caffè in via Dante 2/B a Trieste inaugura ufficialmente alla presenza dell'artista la mostra di quadri "La connessione con il nostro Divino" di Alice Vesoti a cura de Le Vie delle Foto. La mostra sarà visitabile ogni giorno al primo piano di Eppinger Caffè durante l'orario di apertura fino al 30 settembre.



A curare la mostra è Linda Simeone, imprenditrice triestina ideatrice de Le vie delle foto, manifestazione nata nel 2011 che da dieci anni trasforma il centro di Trieste, con i suoi esercizi pubblici e locali storici, in un’enorme mostra fotografica.

Grazie a Le Vie delle Foto - format di successo che ogni anno rende Trieste la città della fotografia - i locali pubblici e gli spazi urbani di Trieste si trasformano infatti in un'unica, gigantesca galleria nella quale fotografi, professionisti e non, provenienti da tutta Italia e dal resto del mondo, possono esporre i propri scatti e che quest'anno, a fine evento, vedrà la pubblicazione di un ricco catalogo fotografico.



