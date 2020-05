All’Università di Udine la prima Summer School di Filosofia

“Orientarsi nel pensiero” è il titolo di una nuova iniziativa dell’Università di Udine, diretta da Luca Taddio: “Dopo il Master in Filosofia del Digitale abbiamo pensato di realizzare una Summer School che riprende i temi da cui è nata l’iniziativa Vicino/Lontano, ossia il rapporto tra Oriente e Occidente”. Il corso si terrà interamente in modalità a distanza, dal 17 al 21 giugno.

Oltre ai professori di Udine sono coinvolti nell’iniziativa: Linda Napolitano (Univ. di Verona), Andrea Tagliapietra (Univ. di Milano), Umberto Curi (Univ. Di Padova), Silvano Tagliagambe (Univ. di Cagliari), Marcello Ghilardi (Univ. di Padova) e Emanuela Magno (Univ. di Padova). L’obiettivo della Summer School consiste nel presentare temi, concetti e metodi dell’attuale riflessione filosofica, integrando la varietà degli indirizzi disciplinari che la caratterizzano (dall’etica alla logica e all’epistemologia), e nel proporre, inoltre, un attento confronto con le altre culture (dal pensiero indiano al pensiero cinese e a quello giapponese). La sfida di ripensare i rapporti fra Oriente e Occidente richiama la necessità di una concreta comparazione delle diverse culture: significa costruire una bussola per superare lo spaesamento causato da una società in continua evoluzione e ricercare un linguaggio comune che avvicini, ma senza omologare.



, di rilancio e di sperimentazione della forza del metodo filosofico, mostrando come. Per gli studenti delle classi quarte delle scuole medie superiori è previsto un numero massimo di 50 iscritti. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Tutte le informazioni sono presenti sul sito dell’. “Con questa iniziativa – afferma, Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici –: solo un’approfondita riflessione tra Oriente e Occidente è in grado di interpretare i bisogni del territorio all’interno di una dimensione ormai globalizzata”.Per l'iscrizione alla Summer School "Orientarsi nel pensiero: tra Oriente e Occidente" presso l'Università degli Studi di Udine, è necessario essere in possesso di un titolo idoneo per l'ammissione a corsi di studio universitari.L'iscrizione al Corso avverrà in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda di iscrizione fino all'esaurimento dei posti disponibili. L’Università si riserva la possibilità di non attivare il corso nel caso in cui non venga raggiunto il numero minimo di iscritti.Gli studenti delle classi quarte delle scuole medie superiori accedono al corso gratuitamente.