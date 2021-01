All'Ute l'evoluzionismo e Charles Darwin

Proseguono le lezioni dell’Università della Terza Età di Pordenone: per accedere è necessario registrarsi al link sul sito www.centroculturapordenone.it/ute.

Lunedì 1 febbraio, alle 15.30, un incontro sul filo della memoria: Giornata del Ricordo, l’esodo istriano, fiumano e dalmata. Gianni Giugovaz, Renata Sferco e Alessandro Porro racconteranno la storia della propria famiglia e l’arrivo in Italia. Giugovaz e Sferco parleranno della comunità istriana delle Villotte di San Quirino, mentre Porro racconterà l’arrivo a Trieste e poi a Pordenone del padre.

Mercoledì 3 febbraio, sempre alle 15.30, proseguono gli appuntamenti di geopolitica tenuti da Cristiano Riva, docente di lettere classiche. Il ciclo si propone, come ogni anno, l’analisi di alcuni aspetti salienti del panorama geopolitico internazionale e proseguirà analizzando il Quadro geopolitico del Sud Est asiatico. Corea del Sud, Giappone e forze emergenti.

Giovedì 4 febbraio, alle 15.30, Poesia, intuizione, ragione è il titolo del corso di Sergio Chiarotto, già docente di filosofia e preside di licei. Si presenteranno le personalità di alcuni scienziati e importanti personalità culturali che hanno influenzato il pensiero della loro epoca: questa settimana l’analisi si concentrerà su Charles Darwin (1809-1882) e l’evoluzionismo.

La settimana Ute si conclude venerdì 5 febbraio, alle 15.30, con l’incontro Il Rinascimento maturo. Tra Leonardo e Raffaello, a cura di Laura Turchet, laureata in conservazione dei beni culturali: è il quarto incontro della serie Lo splendore del Rinascimento, per conoscere un periodo straordinario per la storia dell’arte attraverso alcuni dei suoi protagonisti.