Alla Galleria Spazzapan ultimo giorno per la mostra 'Behind the Appearances'

Ultimi giorni per visitare la mostra 'Behind the Appearances - Vera Lehndorff/Holger Trülzsch', alla Galleria Regionale d’Arte contemporanea Luigi Spazzapan di Gradisca d’Isonzo. Venerdì 15 ottobre alle ore 18, infatti, si terrà il “finissage” della mostra, alla presenza del critico d’arte Maria Campitelli e del curatore della Galleria, Lorenzo Michelli.



Per l’occasione, verrà presentato il video Tilaventum, realizzato dal “Collettivo I Cinque Soli” e ispirato alla mostra, in cui l’uso del corpo e il fiume Tagliamento si avvicendano in dissolvenze incrociate, tra acque tecnologiche e particolari posture corporali, il tutto all’insegna di una fusione tra elementi diversi e una contemplazione immersiva.



La mostra Behind the Appearances raccoglie un significativo insieme di opere fotografiche e film della ricerca condotta da Vera Lehndorff e Holger Trülzsch su temi legati all'identità, al rapporto con la natura, all'utilizzo del corpo come strumento per la produzione di messaggi. Un lavoro di grande forza espressiva, che travalica le correnti artistiche degli anni '70, per giungere alla contemporaneità connotata dai grandi progressi tecnologici e scientifici, ma anche da un generale senso di crisi che la pandemia ha evidenziato.



Aperta da mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Tel. 0481/960816, email: galleriaspazzapan@regione.fvg.it; www.musei.regione.fvg.it, invece, partiranno i, in previsione della presentazione del fondo "", che verrà donato dalla figliae che sarà costituito da cinque opere di Luigi Spazzapan che,, saranno esposte assieme a una selezione di opere delle, in un allestimento che ripercorrerà l’intero iter artistico dell’artista gradiscano.Per l’ingresso alla Galleria è necessaria l’esibizione del Green Pass o di un documento che attesti un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti.