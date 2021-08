Alla libreria Friuli 'L'uomo che camminava sui pezzi di vetro'

Mercoledì 1 settembre, alle ore 18.00 presso la Libreria Friuli di Udine si terrà la presentazione del libro: "L'uomo che camminava sui pezzi di vetro" di Roberto Muradore.

Ad introdurre l'autore ci saranno Paolo Mosanghini, Silva Ganzitti e Maura Pontoni.



Il volume è non solo una raccolta di una buona parte degli articoli pubblicati sulla stampa locale da e su Roberto Muradore negli ultimi quarant'anni. È piuttosto il tentativo di accorpare esperienza sul campo, di trasmetterla anche attraverso la visione che ne hanno avuto coloro che in diverso modo vi hanno partecipato, di riportare per quanto possibile un quadro composito degli aspetti sociali, economici e politici che lo hanno visto muoversi dentro e fuori dal sindacato, ma soprattutto di mostrare come tutto quello che ha fatto, visto, ascoltato e condiviso avesse un profondo significato di equità sociale: "un po' come spiegare il sindacato a mia figlia", dice Muradore all'interno del libro. Una sorta di viaggio attraverso il Friuli lavoratore, fra ostacoli e successi, nella testa e nel cuore il desiderio di aver contribuito a cambiare qualcosa.



L'evento è organizzato in collaborazione con la casa editrice Orto della Cultura e Club UNESCO di Udine.



Ingresso gratuito con green pass (carta verde) secondo le normative vigenti. Si raccomanda la prenotazione scrivendo a presentazioni.libreriafriuli@gmail.com.