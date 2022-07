Alla scoperta degli animali del PAFF!

Animali protagonisti al PAFF! con i personaggi zoomorfi creati da Juanjo Guarnido nella spettacolare esposizione “Blacksalad – I colori del noir” (prorogata fino al 18 settembre) e da Tony Wolf con le tavole che compongono la mostra “Attenti al lupo”.

Ma le sorprese proseguono anche oltre la sede del Palazzo Arti Fumetto Friuli: è quanto propone l’esperienza “Notte da gufi” condotta da Paolo Antoniazzi di Eupolis Studio Associato. Venerdì 15 luglio alle 21, questa particolare attività rivolta alle famiglie con bambini consente di scoprire il mondo notturno che anima l’area esterna al PAFF! e come i rapaci abbiano sviluppato adattamenti molto particolari per la caccia e per nascondersi. Ci si muove all’aperto tra penne speciali, suoni ed esperienze di vera e propria sperimentazione.

Per prenotazioni e biglietti, consultare il sito www.paff.it oppure recarsi alla biglietteria del museo entro le 19.45 del giorno dell’attività.

Sempre venerdì 15 luglio, il PAFF! è aperto e visitabile fino alle 23 in occasione dell’evento organizzato al parco Galvani, inserito nel calendario degli eventi dell’Estate a Pordenone a cura dell’amministrazione comunale.

Per chi, inoltre, volesse approfondire le due esposizioni con l’aiuto di una guida preparata ed esperta, sono in programma le visite guidate condotte da Roberto Fratantonio, che con la sua verve e le sue conoscenze in materia accompagna il visitatore nel magico mondo di Juanjo Guarnido, con le visite in programma sabato 16 e domenica 17 luglio alle 16, e di Tony Wolf, sempre sabato e domenica ma alle 11.