Alla scoperta del linguaggio archivistico

Il Ministero della Cultura ha indicato come tema comune delle Giornate Europee del Patrimonio 2021 "Patrimonio culturale: TUTTI inclusi!" per esprimere con forza il concetto di universalità del patrimonio culturale e ampliarlo al significato di accessibilità, inclusività e partecipazione di tutti i cittadini, senza distinzioni di fasce d'età, gruppi etnici, minoranze territoriali e persone con disabilità.



L'Archivio di Stato di Udine partecipa anche quest'anno a questo grande evento, considerato tra le più estese e partecipate manifestazioni culturali d'Europa, con un'apertura straordinaria nella giornata di sabato 25 settembre per permettere a tutti di conoscere, attraverso una breve rassegna documentaria, il linguaggio archivistico.

Cos'è un brogliaccio, una filza, una raspa, un catapan, uno scartafazzo? Termini antichi non a tutti conosciuti, ma con un significato particolare, caratteristico che ci riporta a fonti preziose per la nostra storia. L'evento si svolgerà in presenza dalle 14 alle 18, con ultimo ingresso alle 17.30.

Nel rispetto della normativa di sicurezza sanitaria, sarà consentito l'accesso ad un massimo di quattro persone ogni 15 minuti per garantire il rispetto della distanza interpersonale. Saranno rispettati gli stessi protocolli di sicurezza seguiti per l'accesso ordinario alla sala studio (green pass, obbligo di mascherina, igienizzazione delle mani, misurazione della temperatura all'ingresso, distanziamento).