San Giovanni al Natisone svela i 'segreti' del suo passato. Tutto è nato dallo spirito di osservazione dei più giovani, ragazzi curiosi che, percorrendo in bicicletta le strade del territorio, sono rimasti incuriositi da una fitta macchia di vegetazione che lasciava, però, intendere che oltre alberi e arbusti si celasse qualcosa. In effetti, la vegetazione nascondeva un bellissimo palazzo, a Dolegnano, di cui in molti non conoscono neppure l'esistenza.

Ecco quindi che i giovani studenti hanno fatto squadra e, grazie alla conoscenza dei mezzi di comunicazione, hanno creato una pagina facebook chiamata sanZOOMan dove con regolarità hanno cominciato a inserire notizie e contenuti sulle ville nobiliari del Comune di San Giovanni al Natisone, aiutati dalle storiche locali Fabrizia Bosco ed Anita Deganutti.



Lavorando sodo per diversi mesi, nei momenti di pausa del loro percorso universitario, sono riesciuti a concretizzare un'interessante ricerca sulle Ville del territorio e, grazie alla collaborazione dei nobili proprietari e di diversi cittadini, hanno raccolto testimonianze e ricostruito la storia di dimoreantiche, un percorso storico e artistico alla scoperta della nobiltà e delle sue abitazioni.



Con il sostegno dell’Amministrazione comunale, della Commissione Giovani del Comune e della Commissione Cultura, la ricerca effettuata e il progetto saranno presentati nel corso di una conferenza dal titolo “”. L'appuntamento è a San Giovanni al Natisone, all’Auditorium “M.F.Zorzutti” di Viale delle scuole,. La serata sarà nel rispetto delle disposizioni sanitari vigenti.Prenotazione: biblioteca@comune.sangiovannialnatisone.ud.it o telefonare allo 0432939590.