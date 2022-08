Alla scoperta della Udine sconosciuta con i Civici Musei

Per tutto il mese di agosto il Servizio Didattico dei Civici Musei accompagnerà il pubblico alla scoperta di luoghi della città solitamente inaccessibili. Si prevede, infatti, per ogni settimana di agosto l’apertura straordinaria di uno spazio cittadino altrimenti non visitabile: la Torre dell’Orologio, Palazzo D’Aronco, la Loggia del Lionello, le carceri del Castello.

In un’ottica di valorizzazione del patrimonio culturale e di condivisione degli spazi cittadini, il Servizio Didattico dei Civici Musei propone un calendario di quattro visite guidate inedite come alternativa per trascorrere i caldi pomeriggi d’estate all’insegna dell’arte e della cultura.

Giovedì 4 agosto, 17.30: ingresso esclusivo alla Torre dell’Orologio attraverso un percorso che, partendo dal Castello di Udine e dagli affreschi del Salone del Parlamento, porterà fino all’ultimo piano della Torre.

Venerdì 12 agosto, 17.30: visita agli interni di Palazzo D’Aronco, cuore della città, e visita alla mostra Un architetto cosmopolita in patria, Raimondo D’Aronco in Friuli appena inaugurata in Castello. Un pomeriggio alla scoperta del genio di uno dei più grandi protagonisti dell’architettura italiana del Novecento.

Venerdì 19 agosto, 17.30: apertura inedita della Loggia del Lionello. Il racconto di uno degli edifici più iconici della città di Udine, sconvolto da terremoti e incendi, più volte reintegrato e ricostruito, a partire dagli esterni neogotici fino ai suggestivi interni lignei.

Venerdì 26 agosto, 16.30: discesa alle carceri del Castello. Un itinerario speciale che prende vita dal Museo del Risorgimento e ripercorre alcuni dei momenti più intensi della storia italiana: il mito di Garibaldi, i grandi patrioti, la stampa, la censura e i moti insurrezionali.

POSTI LIMITATI - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: Segreteria Didattica: 3452681647, didatticamusei@comune.udine.it