Alla scoperta della zona monumentale del Sabotino

"La Zona monumentale del Sabotino", l'ultimo libro di Marco Mantini, verrà presentato sabato 16 ottobre alle 19.00 presso l'azienda vinicola "Vini Brojli" in un incontro con l''autore e il presidente del gruppo storico culturale “I Grigioverdi del Carso” Andrea Ferletic.



L'appuntamento, realizzato dall'Associazione Imprenditori di Aquileia, rientra nell'ambito delle Celebrazioni per il Centenario del Milite Ignoto organizzate sul territorio dal Comune di Aquileia, inserite nel progetto "Milite Ignoto: un viaggio lungo cent’anni" e coordinato dal CCM - Consorzio Culturale del Monfalconese. Marco Mantini e Andrea Ferletic condurranno il pubblico alla scoperta di un monte che è stato protagonista di numerose vicissitudini dovute agli eventi bellici che hanno segnato la storia di Gorizia.





“Le molteplici iniziative di carattere storico e culturale che abbiamo inserito nel Programma del Centenario - commenta il sindaco di Aquileia- rappresentano un momento fondamentale per la narrazione e la diffusione di questa importante Storia, per ricordare tutti gli eventi che hanno contribuito alla creazione dell’Italia che conosciamo oggi, per non dimenticare il pesante tributo pagato dai tantissimi soldati che hanno dato la vita lungo i fronti tra cui, in particolare, uno dei più cruenti: quello dell’Isonzo”.Il monte Sabotino, bastione settentrionale della testa di ponte austro-ungarica di Gorizia, rappresentò un punto chiave del fronte dell’Isonzo. Straordinaria fortezza nella pietra, questo rilievo mostra ancor oggi pregevoli testimonianze dell’ars fortificatoria praticata prima dai reparti tecnici austro-ungarici e, dopo l’agosto 1916, da quelli italiani che lo trasformarono in un vero e proprio baluardo sotterraneo. Questo volume della collana “Archeologia di guerra” propone uno strumento per comprendere l’affascinante metamorfosi di un monte che per i suoi trascorsi bellici entrò nel mito collettivo della Grande Guerra, fu dichiarato “Zona Monumentale”.L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria inviando una email a: info.aquileia@promoturismo.fvg.it. Tutte le informazioni, gli orari e i dettagli per le prenotazioni di tutti gli eventi che fanno parte dell'iniziativa "Milite Ignoto: un viaggio lungo cent’anni" si possono trovare all'interno di una sezione del sito ufficiale di PromoTurismo FVG () realizzata appositamente per il Centenario e in aggiornamento continuo.