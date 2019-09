Alla scoperta di marionette e burattini antichi

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio che si celebrano il 21 e 22 settembre 2019 e che sono ispirate al tema “Un due tre… Arte! Cultura e intrattenimento”, a Cividale del Friuli, domenica 22, accesso gratuito al CIPS Centro Internazionale Podrecca Signorelli.



Un'occasione da non perdere, quindi, per conoscere ed ammirare i burattini antichi di Maria Signorelli, i Piccoli di Vittorio Podrecca, i pupi siciliani e tanto altro in un luogo interattivo, moderno e creativo. Il CIPS si trova a Cividale del Friuli in Via Monastero Maggiore n. 38 e domenica sarà aperto dalle 10 alle 18.