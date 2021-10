Alla scoperta di Udine con le visite teatralizzate

Dopo il gran successo riscontrato domenica scorsa, la Fondazione Radio Magica Onlus con il sostegno del Comune di Udine, della Regione Friuli Venezia Giulia e in collaborazione con Promoturismo Fvg ha ideato un nuovo progetto culturale di valorizzazione dei luoghi urbani.

Domenica 17 e domenica 24 ottobre sarà nuovamente possibile passeggiare per le vie della città accompagnati da tre personaggi illustri: Giovanni da Udine (1487-1561), pittore e stuccatore del Rinascimento italiano (ascoltando la testimonianza della moglie Costanza de Beccaris), Giambattista Tiepolo (1696-1770), frescante e pittore veneziano di punta dell'arte del Settecento, e Raimondo D'Aronco (1857-1932), architetto gemonese ed esponente dell'arte Liberty.

Ci racconteranno la loro storia e insieme quella della città in compagnia di due guide turistiche autorizzate del Friuli Venezia Giulia, Francesca Benvegnù e Raffaella Grasselli e a tre attori, Daniela Gattorno (che interpreterà Costanza De Beccariis), Valentino Pagliei (nei panni di Raimondo d'Aronco) e Pietro Visintin (figurante Giambattista Tiepolo).

La passeggiata partirà da piazza Primo Maggio, presso l’Infopoint Promoturismo Fvg e si snoderà attraversando via Gemona, via Mercatovecchio, piazza Libertà, piazza Duomo, via Cavour, via Lionello, piazza XX Settembre e piazza Garibaldi.

Al termine del percorso (un’ora e 45 circa) sarà offerta una piccola consumazione nella casa natale di Giovanni da Udine.

Gli orari delle partenze, validi per entrambe le domeniche, sono i seguenti: 9.30, 10, 15, 15.30 e la prenotazione è obbligatoria ed effettuabile tramite l'indirizzo mail: fondazione@radiomagica.org, il numero di telefono 0432-558465 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13) o tramite WhatsApp al numero 349-8654789.

La quota di partecipazione è di 7 euro a persona, gratis per i bambini fino ai 7 anni compiuti e per le persone disabili (e il loro accompagnatore).

Il pagamento va effettuato al momento della prenotazione esclusivamente a mezzo bonifico intestato a Fondazione radio Magica onlus (IBAN IT85Q0306909606100000067378).