Alla Tarantola il terzo appuntamento sul Senso della vita

E’ in arrivo l’atteso terzo evento sul senso della vita, iniziativa nata da Guido Tonizzo (mental coach, scrittore, musicista e autore) e Cristina Spadotto (poetessa, musicista e autrice). Vi aspettano

infatti giovedì 30 gennaio, alle ore 18, presso la Libreria Tarantola, per una serata ricchissima di ospiti: Lucia Zamburlini (pittrice acquerellista), Gianfranco Gasparotto (artista del legno), Massimo Pitton (esperto e divulgatore d’arte e cultura) e gli Invisible Wave (band che in questi incontri si presenta in formazione ridotta con Guido, Cristina e la bassista Stefania Della Savia). La band per l’occasione festeggerà la pubblicazione online dell’ultimo disco, avvenuta proprio in questi giorni.

L’incontro sarà un’opportunità unica per assistere ad una vera e propria comunicazione tra le diverse forme d’arte: la scultura, la pittura e la musica. Ognuna costituisce infatti un prezioso canale attraverso cui veicolare la propria visione del mondo, che consente di evolversi coinvolgendo gli altri nel proprio cambiamento.

Soprattutto, l’arte è voce autentica, espressione, comunicazione, sempre più urgente e necessaria. Il successo di questi eventi dimostra che nel mondo c’è ancora sete di arte e soprattutto di domande profonde. Infatti, la condivisione artistica sarà come sempre unita alle stimolanti riflessioni che accompagneranno l’incontro. Ricordiamoci però che comunicazione significa anche ascolto: i due conduttori tengono particolarmente a coinvolgere il pubblico nelle riflessioni proposte, sempre aperte a nuove prospettive. Questo perché tutti noi possiamo imparare gli uni dagli altri, attraverso un confronto sincero e rispettoso, per ampliare le rispettive visioni della vita e del mondo. L’ingresso all’evento è libero.



“Le idee racchiuse in se stesse s’inaridiscono e si spengono. Solo se circolano e si mescolano, vivono, fanno vivere, si alimentano le une con le altre e contribuiscono alla vita comune, cioè alla cultura.” (Gustavo Zagrebelsky)