Alla Ubik clamorose rivelazioni su Babbo Natale. A farle, mercoledì 11 dicembre alle 18, sarà il comico Saverio Raimondo, che ha appena pubblicato “Io esisto. Babbo Natale vuota il sacco” (DeA Planeta). Raimondo, uno tra i più apprezzati autori satirici italiani, assicura che non solo “Babbo Natale esiste, ma finalmente risponde alle lettere che gli abbiamo mandato. E non è detto che la risposta ci piacerà...

Dopo quasi due secoli, finalmente Babbo Natale risponde a tutte le lettere ricevute. Ha trovato il tempo perché quest'anno, per la prima volta, ha deciso di non portare regali: la secolarizzazione avanza e sempre meno bambini credono in lui (comp lice anche l'e-commerce); nel teso scenario globale, le sue ripetute violazioni dello spazio aereo non saranno più tollerate da organi militari e sovranazionali; gli animalisti non intendono più soprassedere al suo sfruttamento delle renne; e l'ombra del MeToo si allunga anche su di lui e sul suo proverbiale far sedere i bambini sulle ginocchia, comportamento ritenuto ormai inappropriato. Ma soprattutto, Babbo Natale quest'anno non porterà doni perché a meritarseli sono solo i bambini buoni; ma ormai i bambini sono tutti cattivi! Rispondendo a bambini comuni e ad altri famosi (come Greta Thunberg e il principino George), a bambini di oggi e ad altri che non lo sono più da un pezzo (come il Santo Padre e Donald Trump), di lettera in lettera Babbo Natale si racconta e ci racconta chi siamo e cosa siamo diventati: ipocriti, contraddittori, fanatici, ma soprattutto ridicoli”.