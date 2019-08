Amici di pordenonelegge, al via le prenotazioni

Nella volata verso pordenonelegge 2019, ecco la settimana di prelazione per chi ha scelto di diventare “Amico” del festival a programma non ancora conosciuto e l’ultima “call” per coloro che invece vogliono farlo ora che gli appuntamenti sono noti: l’occasione per condividere pienamente la grande festa della 20esima edizione e, partecipando al fundraising per l’attesa kermesse, regalarsi momenti ed emozioni indimenticabili insieme agli autori del cuore.

Scatta lunedì 26 agosto la settimana di prelazione per chi ha già sottoscritto la sua “amicizia” a pordenonelegge a Natale 2018 o giugno 2019. Si potrà accedere alla prenotazione direttamente on line sul sito www.pordenonelegge.it oppure allo sportello “Amico” della Fondazione, al secondo piano di Palazzo Badini con i seguenti orari: da lunedì 26 agosto e fino al 23 settembre dalle 9 alle 19 dal lunedì al venerdì e dalle 9 alle 13 il sabato. La regola è semplice: 1 codice, 1 persona, 1 evento. Sono oltre 300, infatti, gli incontri per i quali sarà possibile utilizzare - o regalare - i propri codici.

L’ultima call per gli Amici di pordenonelegge si aprirà lunedì 2 settembre e permetterà a quanti non lo hanno già fatto, di sottoscrivere l’amicizia con il festival, ottenere i codici e immediatamente procedere con la prenotazione degli eventi desiderati, pregustando così il piacere di un posto in pole position alla 20^ edizione del festival, in programma dal 18 al 22 settembre.

Pordenononelegge 2019, a cura di Gian Mario Villalta (Direttore artistico), Alberto Garlini e Valentina Gasparet, è promosso dalla Fondazione Pordenonelegge. Dettagli e programma su www.pordenonelegge.it