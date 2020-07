Amici di pordenonelegge, sold out 2020 codici

Pordenonelegge ringrazia i suoi supporters: in meno di 90 ore, fra lunedì 20 e la tarda mattinata di giovedì 23 luglio, si sono esauriti i 2020 codici a disposizione per la seconda fase della campagna pubblica di crowdfunding “Amici di Pordenonelegge”, rivolta a chi decide di scegliere al buio, prima della presentazione del programma, manifestando il suo supporto e acquistando codici di accesso agli incontri che, dal 16 al 20 settembre nel corso di pordenonelegge 2020, permetteranno di assistere in presenza agli incontri prenotati, sapendo di poter trovare sicuramente posto in sala.

Proprio la prenotazione è un elemento determinante nell’anno pandemico che impone di evitare code e assembramenti di persone fuori dalle sedi del festival. Per questo, a differenza dalle precedenti edizioni, quest’anno la prenotazione sarà necessaria per tutti gli spettatori di pordenonelegge. Fondazione Pordenonelegge annuncia dunque con soddisfazione che, esaurita la seconda fase della campagna “Amici di Pordenonelegge” con 835 “Amici” e supporters del festival, si potrà usufruire ancora di una terza finestra per diventare “Amici” e sostenere la festa del Libro, dal primo al 6 settembre: sempre con numero contingentato di codici legato alla capienza delle sedi utilizzate, ma questa volta con piena cognizione di causa, perché i protagonisti della 21^ edizione della Festa del Libro con gli Autori saranno svelati domani, martedì 28 luglio, in occasione dell’incontro stampa di presentazione che si svolgerà dalle 12 a Palazzo Badini – Sala Ellero per un numero limitato e distanziato di persone, con diretta sui canali fb e youtube del festival, e con collegamento live su piattaforma zoom.

Nel conto alla rovescia verso lo start del festival, i codici acquistati a luglio si trasformeranno in altrettante prenotazioni per gli eventi di pordenonelegge 2020 durante la settimana del 24/30 agosto, con possibilità di esercitare il diritto di prelazione: la stessa opportunità sarà offerta agli “Amici” dello scorso dicembre. I codici resteranno validi ad uso prenotazione, ma senza prelazione, anche per la settimana successiva, dal primo al 6 settembre, data ultima e tassativa.

Dal 7 settembre all’11 sarà aperta una piccola finestra di prenotazione per il pubblico libero, proprio perché le tradizionali “code” davanti ai luoghi di incontro non saranno più possibili. In caso di annullamento degli appuntamenti prenotati per cause non direttamente imputabili alla Fondazione Pordenonelegge, la somma versata sarà considerata quale contributo destinato al festival in base alla natura di crowdfunding della campagna, e non sarà restituita.

Il personale di fondazione Pordenonelegge resterà a disposizione in orario d’ufficio tel 0434.1573100 e tramite email amici@pordenonelegge.it