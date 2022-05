Anche al Petrarca di Trieste torna la 'Notte dei Classici'

Il Liceo Petrarca di Trieste celebra l’ottava edizione della Notte nazionale dei Licei Classici, la grande rassegna di spettacolo, musica, approfondimenti e letture. L’evento si svolgerà venerdì 6 maggio dalle 18 alle 24 nei 328 licei d’Italia aderenti all’iniziativa.

Nel corso della serata si alterneranno performance teatrali, musica, interviste, mostre fotografiche e molto altro. Il Liceo Petrarca partecipa all’evento in modalità mista, con interventi in presenza e a distanza sul canale YouTube dedicato. Gli interventi in presenza si terranno nella sede di via Rossetti. Il tema prescelto per la Notte dei Classici del 6 maggio 2022 è “Salus”, termine che trae ispirazione dal quotidiano, dal vissuto di questi ultimi due anni in cui abbiamo imparato ad adottare comportamenti atti a preservare il benessere individuale e collettivo.

“Analizzeremo l’argomento da più punti di vista e interpreteremo i princìpi di salute e salvezza, attingendo dai grandi insegnamenti della storia, della letteratura, dell’arte e della filosofia per dare spazio a riflessioni sulle tematiche concernenti la cura del corpo, della mente e dell’anima”, spiegano dal Liceo.

“Il titolo Salus è un auspicio e, contemporaneamente, la nostra espressione di gioia, di fiducia nella ripresa, di speranza nel futuro” commenta Cesira Militello, dirigente del Liceo. “La Notte viene realizzata grazie all’impegno dei docenti, alla passione degli studenti e all’aiuto dei tanti amici del Petrarca che ci hanno sostenuto e ci sostengono”.

Ospite in presenza Marco Fernandelli, professore di Lingua e Letteratura latina dell'Università di Trieste ed ex docente di lettere del Liceo Petrarca; in modalità virtuale, con interviste videoregistrate, Lucia Cecio, storica dell’arte e responsabile dei Servizi Educativi presso l’Accademia Carrara di Bergamo e Saverio Gaggioli, insegnante di Filosofia e Storia, giornalista e autore di raccolte poetiche e saggi storici.

I laboratori, sia in presenza che a distanza, coinvolgeranno quasi duecento studenti, le classi coinvolte presenteranno canzoni, performance, approfondimenti e letture, frutto di un lungo lavoro di elaborazione, svolto sotto la guida partecipe dei docenti della scuola.

Per assistere alle attività in presenza è obbligatoria la prenotazione tramite il seguente link, l’accesso è a numero programmato.

Per l’ingresso non è necessario esibire alcun tipo di certificazione, ma rimane l’obbligo d'indossare la mascherina di tipo Ffp2.

Tutte le informazioni sulla manifestazione e sul programma sono disponibili sul sito dedicato