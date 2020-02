Anche i maschi parlano di emozioni

Un legame speciale, quello tra Alberto e suo fratello maggiore Lorenzo, con 5 anni di differenza e due caratteri agli antipodi: tanto il primo è un ‘bravo’ bambino, obbediente e studioso, tanto il secondo è indipendente, ribelle e carismatico. Il loro è legame fatto di affetto, quotidianità, condivisione, rabbia, divergenze, protezione, ammirazione, comprensione, amore. Un rapporto complesso come solo un vincolo familiare sa essere e che evolve nel tempo.



“Mi interessava esplorare una relazione così articolata partendo dalle cosiddette ‘piccole cose’, che poi si rivelano quelle che danno il senso della vita”. Spiega così la genesi di Fratelli il suo autore, il pordenonese Simone Marcuzzi, al suo quarto romanzo, questa volta pubblicato con De Agostini Planeta.

“La mia scrittura – dice – ha sempre cercato di indagare i rapporti e soprattutto le mille sfaccettature che si manifestano in episodi quotidiani, ma che sottendono sentimenti molto forti. Lavorando a ‘Fratelli’ ciò che mi ha meravigliato è che non ci siano molti ‘modelli’, cioè non esistono tanti romanzi scritti da autori uomini che indagano in profondità il rapporto di fratellanza. Si punta sul cameratismo o sul contrasto, ma sono davvero rari i casi in cui si narrano i sentimenti. Esistono invece numerosi esempi di scrittrici donne che raccontano la sorellanza, quasi fosse considerato un tema più ‘femminile’. Io non la penso così: le relazioni umane vanno raccontate nelle loro specificità. Per me è stata una scommessa scrivere un libro complesso e stratificato sulla tensione di un rapporto che muta nel tempo. Dall’infanzia in cui i ruoli di Lorenzo, il leader, e di Alberto, la ‘zavorra’ come dichiara il suo soprannome, sono delineati con chiarezza, i due attraversano gli stravolgimenti dell’adolescenza e approdano all’età adulta, in cui sembrano allontanarsi. Eppure i margini per un riavvicinamento esistono”.

Marcuzzi presenterà il libro ‘Fratelli’ nella Casa dello studente di Fiume Veneto venerdì 31 alle 21.15.