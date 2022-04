Anche il Friuli ricorda la grande fotografa Letizia Battaglia

E' morta all'età di 87 anni la grande fotografa palermitana Letizia Battaglia, una donna forte che aveva incarnato il significato del cognome che portava nella sua lotta per immagini contro la mafia. Suo lo scatto che tutti ricordano di Piersanti Mattarella ucciso dalla mafia all'interno della sua auto e soccorso dal fratello Sergio, ora Presidente della Repubblica.



Il suo iconico caschetto rosso, come la sua tenacia e la sua bravura nell'immortalare la realtà con il suo obiettivo, sono stati d'ispirazione per la creazione di un personaggio letterario che porta il suo cognome, il commissario di Polizia Teresa Battaglia, nata dalla penna della scrittrice friulana Ilaria Tuti. Il suo legame con la nostra regione, però, non finisce qui.



Nel lontano 1992, infatti, Letizia Battaglia si schierò con il Comitato per la Salvaguardia del territorio di Premariacco e Cividale del Friuli, sostenendo la battaglia contro le discariche di Firmano.



Oggi,, romotore del Comitato nonché referente dell'Osservatorio Civico contro le illegalità del Fvg, la ricorda con affetto e riconoscenza.“Nel lontano 1992, avevamo avuto l'onore di ospitarla a sostegno della nostradurante la sua campagna elettorale per le elezioni nazionali quale candidata nel movimento politico 'La Rete', che faceva riferimento al sindaco di Palermo Leoluca Orlando – racconta Visintini -. Nell'incontro che aveva fatto seguito ad una visita della zona martoriata da una decina di cave e discariche,”.Battaglia, con la sua macchina fotografica, è stata testimone e narratrice della sua Palermo martoriata dai delitti di mafia e dalla criminalità. E proprio dalla sua Palermo era fuggita, per rinascere e non sentirsi ingabbiata in una realtà che non le apparteneva.A giorni la storia della sua vita andrà in onda sui canali Rai, grazie alla fiction di Roberto Andò e interpretata da Isabella Ragonese.