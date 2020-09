Anche il Fvg aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio, organizzando sabato 26 e domenica 27 settembre diversi eventi sul territorio regionale.



Il tema scelto dal Consiglio d’Europa per l’edizione 2020 è “Imparare per la vita”, nell’intento di sottolineare l’importanza dei benefici derivanti dalle esperienze culturali e di trasmettere le conoscenze nella moderna società.

La proposta, infatti, è quella di riflettere sul tema dell’educazione e sul ruolo che la formazione ha ed ha avuto nella consegna di informazioni, conoscenze e competenze alle nuove generazioni, senza tralasciare il nuovo ruolo assunto dalla moderna tecnologia in questo passaggio.



In questa prospettiva i luoghi della cultura della Soprintendenza ABAP FVG, inserendosi nella ricca offerta degli Istituti MiBACT, offrono un ampio calendario di appuntamenti: aperture straordinarie e gratuite delle proprie sedi e delle aree archeologiche con visite guidate, conferenze ed esposizioni multimediali.



L’invito rivolto a tutti i cittadini è partecipare alla bellezza del nostro patrimonio culturale, contribuendo alla sua diffusione e alla sua divulgazione per le generazioni a venire.