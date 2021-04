Anche in Carnia riaprono i musei

Con il passaggio della regione Friuli Venezia Giulia in “zona gialla", i musei possono aprire al pubblico: questa volta non solo dal lunedì al venerdì, ma anche il sabato e la domenica, in queste giornate però è sempre obbligatoria la prenotazione almeno il giorno prima.



Numerose esposizioni in Carnia ricominceranno ad aprire, seppure per ora con un orario spesso ridotto, che si amplierà con la stagione estiva. Alcune strutture, in attesa delle più miti temperature primaverili, hanno rimandato ancora di un poco l’apertura; altre sono ancora visitabili solo su prenotazione.



Per avere informazioni dettagliate, contattare CarniaMusei a info@carniamusei.org, tel. 0433 487779 (Comunità di montagna della Carnia) e consultare il flyer con tutti gli orari e i contatti dei musei aperti per tutto il mese di maggio.