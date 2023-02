Anche Udine in festa per Giambattista Tiepolo

Nella settimana che inizia domenica 5 marzo, data del compleanno di Giambattista Tiepolo, la rete dei luoghi dei Tiepolo propone l’iniziativa "I luoghi dei Tiepolo in festa", una serie di eventi dedicati al grande artista settecentesco. L’iniziativa prevede un programma ricco di proposte tra concerti, visite guidate, conferenze e attività didattiche, che permetteranno ai visitatori di scoprire e apprezzare le opere dei Tiepolo in modo originale ed emozionante.

Undici i luoghi che hanno già aderito all’iniziativa in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Germania: Biadene di Montebelluna, Este, Massanzago, Mira, Mirano, Monteviale, Piove di Sacco, Stra, Udine, Vicenza e Würzburg. Questa festa nei luoghi caratterizzati dalla presenza delle opere dei Tiepolo rappresenta un’occasione unica per gli appassionati d’arte e per il pubblico in generale di immergersi nell’arte e nella cultura del Settecento.

“Vorremmo che questa proposta diventasse un appuntamento annuale per celebrare le bellezze che i Tiepolo ci hanno lasciato in eredità - hanno dichiarato i componenti del comitato di gestione della rete dei Luoghi dei Tiepolo - arricchendo il programma con nuove proposte per coinvolgere un pubblico sempre più vasto. Il clima collaborativo che si è creato con le persone che rappresentano i soggetti della rete è molto stimolante. Far conoscere alle persone i tanti luoghi che i Tiepolo hanno impreziosito con le loro opere si prospetta un modo efficace per rendere consapevoli i concittadini dei tesori che abbiamo sotto casa”.

Il programma degli eventi di tutte le sedi è in aggiornamento ed è consultabile sul sito del progetto della rete dei luoghi dei Tiepolo.

Il Museo del Duomo di Udine ha organizzato un programma specifico domenica 5 marzo. Sarà una giornata dedicata all’opera e al tempo di Gianbattista Tiepolo a Udine, partendo dalla nascita del grande artista veneziano, con momenti di approfondimento e curiosità sulla sua arte.

Nella Chiesa della Beata Vergine della Purità visite guidate per l'intera giornata (alle 10.30, 11.30, 16 e 18) e musica alle 17; alle 16 e alle 18, le visite saranno estese alla cattedrale e alle Sale superiori del Museo del Duomo. Per informazioni e prenotazioni: museo@cattedraleudine.it

Orari Museo: da lunedì al sabato 10-12 e 16-18, domenica 16-18; chiuso: martedì, domenica mattina.