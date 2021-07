Ancora musica a Ronchi per gli Incontri d'estate in biblioteca

Prosegue, a Ronchi dei Legionari, “Incontri d'estate in biblioteca”, il programma elaborato dall'assessorato alla cultura e dalla biblioteca comunale.

Martedì 6 Luglio, alle 21.15, in piazza della Concordia, protagonista è il “Luca di Varmo jazz quintet”, con Renato Strukelj al pianoforte, Nevio Zaninotto al sassofono, Alessio Zoratto al contrabbasso, Marco D’Orlando alla batteria e la voce di Luca di Varmo. La formazione, anagraficamente ben bilanciata, composta da musicisti ormai noti agli appassionati del genere e da giovani talenti con rosee prospettive, propone un repertorio di brani conosciuti provenienti dalla tradizione americana ma anche italiana, presentati al pubblico in arrangiamenti contemporanei e di intrattenimento.

Mercoledì 7 Luglio, ancora, “A tutto musical” con il soprano Stefania Seculin e il tenore Mathia Neglia, accompagnati da Eleonora Lana al pianoforte. Un viaggio nella storia del Musical Theater, partendo dai classici come West Side Story e My Fair Lady, passando per i ritmi jazz e swing di George Gershwin e Cole Porter, rievocando la brillante atmosfera dello show Chicago, per giungere alle moderne melodie di Sylvester Levay, di Andrew Lloyd Webber, e di Jason Robert Brown. Un incontro tra storia e musica di paesi diversi, con un unico grande obiettivo: quello di creare grandi emozioni.

Giovedì 8, alle 19.30, ci si sposta alla villa romana di via dei Raparoni con una visita guidata all’area archeologica e all'antiquarium con le archeologhe Paola Maggi e Gabriella Petrucci. Un’occasione per scoprire la storia del nostro territorio e il suo importante patrimonio artistico e archeologico. Un dovere nei confronti del nostro passato e del nostro futuro. In collaborazione con la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia.

Venerdì 9, alle 21.15, in piazza Francesco Giuseppe, di scena la “Black Music”, concerto per pianoforte con Claudio Cojaniz. Compositore, musicista, scrittore,Cojaniz dopo la formazione accademica e tra gli anni settanta e ottanta scrive musica per film e per la Tv. Si avvicina al jazz e si esibisce subito n importanti rassegne in Italia e all’estero. Da oltre trent’anni è un consolidato protagonista della scena jazzistica italiana e internazionale. Con questo concerto ci regalerà intense emozioni, in un viaggio alla scoperta della black music (blues, gospel, spiritual, work songs, traditional. In collaborazione con Folk Club Buttrio.