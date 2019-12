Andare spigolando tra racconti e poesie alla libreria Friuli

Spigolando tra racconti e poesie: un viaggio attraverso l'amore, visto con gli occhi di una donna. Anzi di molte donne: legate tra loro da un fil rouge che accomuna una moglie malinconica, una madre innamorata del figlio, una ragazza di sessant'anni, violentata in gioventù e bloccata in quel tempo, una strega, rivale solitaria di una moglie solitaria. E tante altre eroine di questa quotidianità non banale, sommersa in meccanismi subliminali e sottilmente psicologici, fuori da schemi più comuni, o meno attentamente analizzati. Storie d'amore dunque, ma di un amore dai contorni oscuri, spesso indefinibili, forse incomprensibili. Un'analisi di una certa condizione femminile, spiegata e "redenta" dalla poesia, punto finale, sintesi musicale e liberatoria di tutta la storia, di tutte le storie narrate. Il libro, pubblicato da L'Orto della cultura, verrà presentato venerdì 6 dicembre, alle 18, nella libreria Friuli: l'autrice sarà presente, dialogando con il giornalista Elio Valerio.

Dopo i saluti istituzionali di Renata Capria D'Aronco, Presidente Club Unesco di Udine, dialogherà con l'autrice Elio Valerio, giornalista. Introdurrà Maura Pontoni, responsabile editoriale