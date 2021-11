Andrea Maggi a Pasiano presenta 'Conta sul tuo cuore'

Venerdì 26 novembre, alle 20.30 al Teatro Gozzi di Pasiano di Pordenone, il prof. Andrea Maggi presenterà il suo libro “Conta sul tuo cuore”.



Professore di Italiano alla scuola secondaria di Sacile, scrittori di romanzi e saggi Andrea Maggi è conosciuto da molti per la sua partecipazione al Docu Reality su Rai 2 “Il Collegio” in cui riveste il ruolo di professore di italiano, latino ed educazione civica.



“Conta sul tuo cuore” è un libro che racchiude una storia sulla bellezza e sulla fragilità dei ragazzi, alla continua ricerca di muri da abbattere ma anche di esempi da seguire. Un mondo, il loro, messo in scena con le sue infinite contraddizioni raccontate senza alcun giudizio. Un libro divertente e veloce, forte di un linguaggio moderno che parla dei giovani ai giovani.



Se ne parlerà con i ragazzi e ragazze, i professori e le professoresse ed i genitori presenti all'incontro.



La serata inaugura Aperibook, iniziativa organizzata dall'associazione Tarakos , dedicata agli incontri con gli autori in cui si dialogherà di cultura, musica, benessere, arte, emozioni, viaggi e temi sociali abbinato ad un aperitivo offerto da un azienda vitivinicola del territorio che per l'occasione sarà LaGre di Valentina Greguol.



La serata è patrocinata dal comune di Pasiano di Pordenone e potrà essere seguita anche sulla pagina Facebook e sul canale Youtube TARAKOS Aps.

L'ingresso è libero con green pass sopra i 12 anni e prenotazione al 340.6730473 info@tarakos.net.