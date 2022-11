Andrea Maggi a Romans d'Autore

Dopo il successo del primo appuntamento con Enrico Galiano, Romans d’Autore prosegue giovedì 10 novembre alle 18 nel Centro culturale di Casa Candussi-Pasiani con un altro scrittore friulano che da anni ormai è passato alla ribalta delle scene nazionali non solo per i suoi libri ma per il suo ruolo di professore di italiano, latino ed educazione civica del docu-reality di Rai 2 “Il collegio”.

Si tratta di Andrea Maggi, professore pordenonese, che nella vita di tutti i giorni insegna materie letterarie in una scuola secondaria e che alcuni anni per un paio di mesi entra nelle case degli italiani grazie a Il Collegio. Il professor Maggi oltre che apprezzato docente è anche scrittore e sa parlare indistamente a giovani e meno giovani anche con gli strumenti dati dal mondo dei social seguitissimi i suoi profili Instagram e Tik Tok che assieme contano oltre un milione di followers.

Ha vinto il Premio Massarosa nel 2015. I suoi romanzi storici sono stati pubblicati anche in Spagna e in America Latina. Ha appena vinto il Premio Internazionale di letteratura Città di Como con Storia di amore e di rabbia (Giunti) per la sezione bambini e ragazzi.

Maggi con Storia di amore e di rabbia ci porta a conoscere la storia di Ibra. Diciassettenne senegalese nato in Italia; lui e il padre sono tra i pochi a restare onesti nel quartiere in cui vivono: Per Ibra sarebbe molto più facile tentare la carriera calcistica, dal momento che può calciare un gol da qualsiasi parte del campo si trovi, ma, contrariamente ai suoi coetanei e in particolare al suo amico Marco, questa prospettiva non sembra attirarlo davvero. Andrea Maggi trova il modo per toccare più volte il tema delle proprie radici: quanto contano, per un ragazzo nato in Italia, di cui si riconosce l'inflessione veneto-friulana? Forse neanche Ibra avrebbe saputo cosa rispondere da bambino, ma, dopo la morte di sua madre, il padre ha pensato di mandare il figlio a trascorrere un periodo a casa del nonno, in un villaggio senegalese sperduto.

Romans d’Autore nasce dalla sinergia tra Assessorato alla Cultura e biblioteca comunale con la preziosa collaborazione di Paolo Zamparo dell’associazione Teatro TuttoTondo di Buttrio che dialogherà con l’autore e con la libreria Faidutti di Gorizia.