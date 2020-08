Andrea Maggi, il prof. del Collegio, presenta 'Educhiamoli alle regole'

Venerdì 28 agosto, alle ore 21.00, in Villa di Toppo Florio - sala consiliare - a Buttrio Andrea Maggi, il prof. del reality "il Collegio" di Rai2, presenta il suo libro "Educhiamoli alle regole".

Dialoga con l'autore Paolo Zamparo. L'ingresso è gratuito e libero fino a esaurimento posti, ma è consigliata la prenotazione.

Posti distanziati e obbligo mascherina in ottemperanza alle vigenti disposizioni sanitarie.



"Essere genitori non è mai stato facile, ma mai come oggi pare essere una "Mission Impossible". I cambiamenti epocali che ci hanno travolto hanno reso fragili e insicuri anche noi adulti - afferma Maggi -. I nostri figli, senza più veri modelli e forti solo delle "sirene" che li richiamano costantemente da Internet e dai social media, finiscono per assorbirne le nuove regole, le quali esautorano tutte le figure educative di riferimento, genitori e insegnanti in primis. Molti genitori, di fronte agli insuccessi dei figli, finiscono per ergersi a prescindere in loro difesa, finendo così per minare l'autorevolezza degli insegnanti e per accrescere le debolezze dei ragazzi. È quindi quanto mai urgente ridare importanza alle regole, che sono necessarie per aiutare i nostri figli a costruirsi una coscienza di sé, a superare smarrimenti e frustrazioni, così da renderli capaci di affrontare con coraggio le sfide che la vita porrà loro".