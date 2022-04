Andrea Nagele presenta 'Grado nella tempesta'

A San Giovanni al Natisone continuano gli incontri con l'Autore organizzati dal Comune nella storica location di Villa de Brandis.

L'ospite di questo mese è la scrittrice austriaca, ma molto amata in Italia, Andrea Nagele che, giovedì 21 aprile alle ore 18:30 in sala consiliare, dialogherà con Paolo Zamparo del suo ultimo giallo "Grado nella tempesta". Il romanzo vede protagonista la commissaria Maddalena Degrassi alle prese con un nuovo caso. "Non è la quiete a precedere la tempesta, ma un afa insopportabile che infiamma la piccola cittadina adriatica. E quando infine esplode il cielo con tutta la sua violenza, i segreti tornano..."



La serata sarà nel rispetto della normativa sanitaria vigente. Prenotazione obbligatoria: teatrotuttotondo@gmail.com oppure chat al 347 7706692.