Andrea Ruggeri presenta 'Briciole di notti'

Briciole di notti è un viaggio tra gli intrecci della mente, dove sogno e realtà hanno un labile confine che solo grazie all’uso della parola il poeta riesce a valicare. Un dialogo con il proprio sé per creare una comunicazione con noi stessi, scavando dentro ed estrapolando quel lontano ricordo che sembrava vittima dell’oblio. All’interno di questa raccolta di poesie, pubblicata da L'erudita, per Giulio Perrone Editore, Andrea Ruggeri si racconta, dialoga con i propri desideri e con i propri incubi, ripercorre la propria vita guardandosi da fuori, analizzando tutti i momenti in cui stava per soccombere, ma a un passo dal bilico sono i suoi versi a salvarlo.



L' Associazione Studentesca Universitaria Iris, in collaborazione con la Libreria Friuli, è fiera di invitarvi alla presentazione della raccolta il giorno giovedì 24 febbraio, dalle 18.30, presso la Libreria Friuli, sita in Via dei Rizzani 1-3 a Udine.

Per partecipare all'evento sarà necessario prenotarsi tramite e-mail all'indirizzo presentazioni.libreriafriuli@gmail.com.

Ingresso gratuito con green pass/ carta. verde secondo le normative vigenti.