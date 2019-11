Angela Finocchiaro fa il sold-out al Comunale di Monfalcone

Angela Finocchiaro fa il pienone al Comunale di Monfalcone con due serate di completo sold-out. Più di qualche minuto di applausi per l’attrice comica che ha portato per due serate sul palco monfalconese il suo ‘Ho perso il filo’, una commedia totalmente diversa che porta la Finocchiaro, come da lei stessa spiegato all’inizio dello spettacolo, “a cimentarsi in un personaggio totalmente diverso dagli altri” impersonati fino in quel momento. Con l’ausilio di un corpo di ballo estremamente preparato la Finocchiaro diventa un Teseo contemporaneo che deve affrontare numerose sfide in un labirinto che, da fisico, diventa psicologico, scavando nei ricordi fino all’adolescenza e portando lo spettatore ad interrogarsi su numerose tematiche attuali. Fino all’incontro con il Minotauro. Consegnato il famoso filo di Arianna ad uno spettatore in prima fila, la Finocchiaro deve fin da subito fare i conti con le creature danzanti che la privano delle armi e dell’armatura, lasciandola nuda con un labirinto che, tramite alcune scritte, le indica cosa fare e come muoversi. Una volta sconfitte le proprie paure, il Teseo-Finocchiaro riesce a sconfiggere anche la creatura ma non con la violenza, bensì con l’astuzia. Ecco che la tensione si trasforma in gioia resa da un folle balletto finale sulle note dell’inconfondibile Sirtaki.

Come per i romanzi di formazione anche lo spettacolo della Finocchiaro è una commedia che porta la protagonista, attraverso varie avventure e sfide, a crescere interiormente e a rivalutare non solo le proprie azioni passate ma la sua stessa esistenza e il proprio futuro, portando le domande lanciate dal palco direttamente ad ogni singolo spettatore che è costretto, a sua volta, ad interrogarsi.

Per il Teatro Comunale di Monfalcone ora gli appuntamenti proseguono con la nuova edizione di ‘ControCanto’, la rassegna interna al cartellone dei concerti dedicata alla musica contemporanea e ai diversi generi, aperta venerdì 8 novembre alle 20.45, è Nosferatu, ‘spettacolo per musica e film’ proposto dall’Ensemble L’Arsenale diretto da Filippo Perocco.

Il capolavoro del cinema muto di Murnau, liberamente ispirato al Dracula di Bram Stoker, rivive grazie alla colonna sonora, originale, di Perocco: una musica che non descrive o commenta ma si nutre dei sogni che vivono nei personaggi di questo caposaldo del cinema espressionista. Alle 20.00, al Bar del Teatro, nell'ambito di ‘Dietro le quinte’, avrà luogo una breve presentazione del film e del concerto a cura di Federico Pupo, direttore artistico della stagione musicale, e Filippo Perocco.