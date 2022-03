Angelo Floramo a Campoformido

Una conversazione col noto scrittore Angelo Floramo in occasione del Giorno del Ricordo che partirà dal suo romanzo "La veglia di Ljuba", in cui si affronta la vicenda della famiglia dello scrittore, coinvolta nell'esodo istriano-dalmata. sarà l'occasione per parlare con l'autore, a partire dalla memoria familiare, delle "complesse vicende del Confine Orientale" senza mancare nel toccare in una veloce rassegna le successive opere.

"La vita intensa di un uomo, esule più per vocazione che per destino, fuori dagli schemi, diventa lo spunto per narrare la storia del Novecento lungo il confine tra Italia e Jugoslavia. Dai villaggi dell'Istria profonda alle pagine nere del fascismo, dall'occupazione titina di Trieste al terremoto in Friuli del 1976 e alla successiva ricostruzione, fino ad arrivare ai giorni nostri: la biografia di un essere umano si sovrappone alla biografia di una terra complessa, plurale, meticcia. Floramo conduce il lettore in un viaggio che attraversa continuamente le frontiere, entra nelle pieghe di un amore, delicato e intenso, lungo un'intera vita e racconta il destino di bambini, uomini e donne che si sono ritrovati in un posto giusto in tempi, spesso, sbagliati", riporta l'editore Bottega Errante.



L'incontro, che si svolgerà giovedì 3 marzo alle ore 20:30 a Campoformido presso l'ex Scuola Elementare sita in via De Amicis, 2, è organizzato dall'Università Senza Età - Città del Trattato, capeggiata da Antonella Baisero che dialogherà con l'autore, e dal Punto Giovani di Campoformido e vede la collaborazione del Club per l'Unesco di Udine, presieduto da Renata Capria d'Aronco e della Pro Loco Campoformido.Il progetto "L'altra scuola si fa in strada" promosso da Unieda e a livello territoriale dall'USE, entro cui rientra l'evento, mira a favorire la divulgazione culturale presso ampie fasce di popolazione.Per partecipare è necessario essere in possesso di Green Pass rafforzato (doppia e tripla vaccinazione o guarigione) e indossare la mascherina FFP2. Vista la capienza limitata della sala, si consiglia di prenotare scrivendo a universitasenzaeta@yahoo.it oppure su whatsapp allo 0432-652376.