Angelo Floramo a Sacile

Arriva a Sacile sabato 22 febbraio il nuovo recital di Angelo Floramo, che con Stefano Montello presenterà “Fatoprofugus”, produzione originale creata per le Anteprime di Dedica festival in omaggio all’opera di Hisham Matar, prossimo protagonista del festival che si terrà a Pordenone dal 7 al 14 marzo.



Il calendario di eventi che introducono alla manifestazione farà tappa a Palazzo Ragazzoni alle 20.45 grazie alla collaborazione con il Piccolo Teatro Città di Sacile e UTE di Sacile e Altolivenza, che promuovono la serata con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.



Le narrazioni di Angelo Floramo saranno come una vertiginosa discesa negli inferi della Storia, attraverso una galleria di personaggi che hanno vissuto nell’assenza, nella dimensione dello sradicamento e della lontananza, dell’esilio imposto o volontario. Da Jaufré Rudel a Dante, da Ovidio a Enea, da Rabal ai dissidenti del secolo breve, tra realtà e letteratura, dalle pagine dei libri a quelle della storia, il recital si snoderà accompagnato dalle musiche originali del chitarrista Stefano Montello per ripercorrere le vicende di chi ha vissuto l’abbandono della propria terra come espressione di libertà o resistenza, per politica o per amore.



Insegnante e medievista per formazione, consulente culturale e scientifico della Biblioteca Guarneriana di San Daniele del Friuli, Angelo Floramo ha pubblicato numerosi saggi e collabora con riviste nazionali ed estere. Tra i suoi ultimi titoli: La veglia di Ljuba, La sensualità del libro e Le incredibili curiosità del Friuli.Musicista, scrittore e “contadino sociale”, Stefano Montello è fondatore del gruppo friulano FLK ed ha scritto testi e collaborato con artisti di vari generi musicali, oltre a pubblicare diversi libri e copioni teatrali, in italiano e friulano.Ingresso libero.