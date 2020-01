Angelo Floramo alle radici della cultura friulana

Tre musicisti e un grande narratore per un viaggio nella tradizione e nella cultura friulana. Questo, in sintesi, è Ti cjanti, ti conti, spettacolo musicale che andrà in scena sabato 18 gennaio alle 20.45 a Zoppola per la stagione promossa dal Circuito ERT e dal Comune. Sul palco dell’Auditorium Comunale saliranno Angelo Floramo, voce recitante in marilenghe, Marisa Scuntaro, voce e liròn, Lucia Clonfero, violino e voce, e Michele Pucci, chitarra e voce.



Ti cjanti, ti conti nasce dalla volontà di svelare la profondità nascosta del canto tradizionale, in particolare quello legato alla storia e cultura del popolo friulano. Tracce di antichissimi riti pagani, conoscenze astronomiche e dei ritmi della natura, tutto ciò emerge dall’analisi approfondita che Angelo Floramo fornisce al pubblico, basandosi su brani tradizionali provenienti da tutta la Regione, rivisitati e riarrangiati da Marisa Scuntaro col suo trio. La narrazione, come detto, avviene in friulano, e si svolge “a braccio”, senza testi predefiniti.