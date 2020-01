Angelo Floramo presenta 'La sensualità del libro'

Riprendono con l'anno nuovo gli appuntamenti con la lettura in Biblioteca a Buttrio. Venerdì 31 gennaio, alle 20:30, nella sala al primo piano, 'BURI d'Autore' presenta "La sensualità del libro" di Angelo Floramo, piccole erranze sensoriali tra manoscritti e libri antichi. Dialoga con l'autore Paolo Zamparo.

Le antiche carte e le pergamene svelano i loro segreti a coloro che ne sanno cogliere i sussurrati enigmi. Ma bisogna farlo con senso di meraviglia e di stupore. L'autore compie un'erranza in alcune tra le più importanti biblioteche di conservazione europee inseguendo il gusto erotizzante del profumo che promana da carte e inchiostri. Accarezza le pagine antiche, sfiora le costole dei libri, ne racconta le avventurose vicende disegnando itinerari capaci di ebbrezze infinite in luoghi unici e speciali che da secoli conservano i loro preziosi tesori.