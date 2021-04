Angelo Floramo protagonista dell'ultimo episodio Effetti collaterali Zero

Il progetto di LeggerMente “Effetti collaterali: Zero – 6 libri per una terapia contro ogni pandemia” sta per terminare. L'ultimo episodio della serie sarà pubblicato lunedì 26 aprile e vedrà protagonista uno dei più cari amici di LeggerMente: Angelo Floramo, che racconterà Tutta frusaglia - libro di Fabio Tombari.



L'appuntamento è per lunedì 26 aprile sui canali social: Facebook (@rEsistenzaLetteraria), Instagram (@leggermente­­­_), Youtube (Associazione Leggermente), nonché sullo stesso sito dell'associazione (www.leggermente.it).