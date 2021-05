Animali tra di noi, ultimi giorni per il concorso fotografico per studenti

C’è tempo fino a sabato 15 maggio per partecipare alla quarta edizione del concorso fotografico “Animali tra di noi”, indetto dall’Università di Udine e rivolto agli studenti delle scuole superiori del Friuli Venezia Giulia e del Veneto. Il concorso ha come oggetto gli animali nel loro habitat naturale, soli o in relazione con l’uomo. Bando e informazioni sono disponibili alla pagina web del corso di laurea in Allevamento e salute animale, dell’Ateneo di Udine (https://www.uniud.it/it/didattica/info-didattiche/avvisi-didattica/concorso-fotografico-animali-tra-noi). Le fotografie dovranno essere inviate entro il 15 maggio all’indirizzo concorso_fotografico@uniud.it. I premi consistono in stampanti fotografiche, libri di fotografia, abbonamento a riviste di settore.



Le foto potranno riguardare qualsiasi specie animale che ricada all’interno di queste quattro categorie: animali d’affezione; animali da reddito, ovvero allevati dall’uomo per le loro produzioni (latte, carne, uova, pelo); fauna selvatica; insetti. Per ciascuna categoria saranno premiate le prime cinque migliori fotografie. La premiazione si terrà durante un evento organizzato dall’Ateneo entro il mese di settembre 2021.



Le fotografie che saranno inviate entreranno a far parte dell’archivio fotografico dell’Ateneo di Udine e saranno pubblicate sul sito web di Ateneo. Potranno essere consultate a beneficio degli studenti di ogni ordine e grado, garantendo la citazione del nome dell’autore.