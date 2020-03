Annullata la mostra su Marcello Dudovich

La Direzione del Museo storico e il Parco del Castello di Miramare ha annullato a causa dell'emergenza Coronavirus la preview per la stampa della mostra "Marcello Dudovich (1878-1962) fotografia fra arte e passione” e del contestuale Focus on “La scienza della visione, fotografia e strumenti ottici all’epoca di Massimiliano D’Asburgo” previsti mercoledì 11 marzo.



Per la stessa ragione, le esposizioni non apriranno al pubblico il 12 marzo. Inoltre, sia il Museo sia il Parco sono chiusi fino al 3 aprile.