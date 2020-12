Anpi Ud, rush finale per il premio letterario Resistenze

Ultimi giorni per partecipare alla prima edizione del Premio Letterario “Resistenze”, indetto dall'associazione CNA Pensionati insieme all'ANPI sezione di Tavagnacco. C'è tempo fino a giovedì 31 dicembre, infatti, per far pervenire le opere. È questo un concorso per racconti brevi che si rivolge a tutti gli amanti della scrittura, e in particolare agli ultrasessantenni, con l'obiettivo di dare voce alla memoria, vissuta o tramandata. Gli interessati, siano essi scrittori già esperti o principianti, dovranno presentare un testo narrativo incentrato sulle “resistenze” di ieri o di oggi, armate o civili, ripercorrendo vicende personali oppure collettive, inserite in una dimensione storico-temporale liberamente scelta che dal secondo conflitto mondiale arriva ai nostri giorni. E mentre gli scritti continuano ad arrivare nella sede del concorso (alcuni provenienti anche da fuori regione), gli organizzatori invitano i partecipanti a velocizzare l'invio, spedendo i propri elaborati all'indirizzo e-mail anpiudine@gmail.com, oltre che per posta.



Andando nel dettaglio del regolamento, le opere dovranno avere una lunghezza massima di 9.000 battute; in caso di manoscritti, dovranno essere lunghi non più di 14 fogli e redatti in calligrafia ben leggibile. Come detto, saranno ammessi a partecipare al concorso tutti i racconti arrivati entro giovedì 31 dicembre 2020 (farà fede il timbro postale).Gli elaborati saranno valutati da una giuria composta da esperti di storia e di letteratura. Tra tutti i racconti, ne saranno selezionati tre che si aggiudicheranno i premi previsti dal concorso. Al primo classificato sarà corrisposto un premio di 250 euro, al secondo andranno 150 euro e al terzo 100 euro. I tre testi vincitori, inoltre, saranno pubblicati sul periodico CNA Pensionati nazionale “Verdetà”.Per partecipare, basta inviare o consegnare in plico chiuso il proprio racconto (unitamente a una scheda in cui l'autore specificherà i suoi dati anagrafici e di residenza, il recapito telefonico e un eventuale indirizzo e-mail) ai seguenti indirizzi:CNA, via IV Novembre n.92, 33010 Tavagnacco – Feletto UmbertoBiblioteca comunale di Tavagnacco, via Mazzini 9, 33010 Tavagnacco – Feletto Umberto.ANPI Udine, via Brigata Re 29, 33100 Udine.Per agevolare la ricezione dei testi, si consiglia di mandare anche una copia digitale all'e-mail anpiudine@gmail.com. Chi desiderasse ulteriori informazioni, può telefonare al 329.06174806 (CNA Pensionati Zona di Tavagnacco) oppure allo 0432.660639 (ANPI Sezione di Tavagnacco).