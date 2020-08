Anteprima di 'dialoghi' con musica e poesia

Ogni mese di agosto, da oltre dieci anni, sul bellissimo lago di Seeboden in Carinzia si svolge il Festival internazionale di poesia e musica. Quest’anno, l’appuntamento segna anche l’anteprima del Festival dialoghi, spostato a causa della pandemia da Covid-19 da giugno ai due ultimi fine settimana di settembre e il primo di ottobre.



Sarà il Parco dei Fiori, domenica 30 agosto alle ore 11.00, ad accogliere musicisti e poeti italiani e austriaci in un incontro organizzato da Culturaglobale e da Im. Puls, con la collaborazione del Comune e Ufficio Cultura di Seeboden. L’evento, che da anni è seguito anche da spettatori italiani ed ha ospitato tra i maggiori poeti e musicisti della regione Friuli Venezia Giulia, quest’anno vedrà protagonista l’attore e poeta Andrea Zuccolo con la presentazione della 13° plaquette edita da Culturaglobale: E così sia, fresca di stampa, ingentilita da una grafica di Loretta Cappanera.



A inframezzare le letture, gli interventi musicali dei Wooden Flags, duo composto dalla violinista Elena Allegretto e dal chitarrista Paride Fioretti. A dimostrazione della vocazione non solo culturale del Festival, ma a tutti gli effetti anche promozionale del territorio e volano per il turismo, a conclusione dell’evento è previsto un brindisi con le bollicine gentilmente offerte dalla Cantina Produttori di Cormòns. In caso di maltempo, l’appuntamento si terrà nella Casa della Cultura.



La V edizione di “dialoghi”, che prevede 24 giornate in 24 luoghi diversi di 13 territori comunali, porta con sé 116 ospiti ed è realizzata grazie al contributo di Regione FVG Cultura e Turismo, Ilcam Spa, LegaCoop FVG, Civibank Banca di Cividale SCPA.