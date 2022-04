Antichi mestieri e i paesaggi urbani del Friuli fra il 1930 e il 1970

Venerdì 8 aprile, alle 18, il Centro Ricerca e Archiviazione della Fotografia di Spilimbergo presenta, al Teatro Arrigoni di San Vito al Tagliamento, il volume 'Memoria e identità: “Italo Michieli 1907-1976' al termine del complesso impegno di studio e ricerca svolto nel 2021.



La chiesa di San Lorenzo a San Vito al Tagliamento aveva ospitato la scorsa estate l’omonima mostra, prima tappa di un progetto antropologico più ampio selezionato e finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia per la sua capacità di valorizzare il patrimonio storico ed etnografico del territorio: “Abbiamo scelto di promuovere le ricchezze del nostro archivio – afferma il direttore del CRAF Alvise Rampini – e indagare questo fondo, per il suo alto valore simbolico e rappresentativo del contesto sociale e culturale dell’epoca. È un racconto della nostra storia, che per sempre vivrà nelle immagini di un prezioso fotografo”.



, dove entrò in contatto con importanti personalità tra cui lo scultore pordenonese Ado Furlan e il poeta Pier Paolo Pasolini. Nel 1953, dopo la guerra, prese domicilio a San Vito al Tagliamento, precisamente nella frazione di Savorgnano, e ci rimase fino alla fine dei suoi giorni coltivando la sua passione per la fotografia.: lavori nei campi, antichi mestieri, ritratti familiari e paesaggi urbani, oggetti caratteristici dell’epoca e simboli del boom economico di quegli anni. Le fotografie raccontano anche le cerimonie religiose e familiari offrendo spunti per un’approfondita indagine. Non mancano gruppi di studenti e foto di classe delle scuole locali dove si riconoscono gli indumenti dell’epoca.“Utilizzare la fotografia come documento storico parlante – afferma il presidente del CRAF– rende il nostro lavoro sempre più vicino alla comunità. Il rigore scientifico del progetto e l’impegno del personale in archivio nobilitano questo fondo, finalmente disponibile per ricerca e per ulteriori approfondimenti culturali”.II CRAF ha acquisito l’archivio Italo Michieli con la formula del comodato d’uso dalla Provincia di Pordenone nei primi anni Duemila e a titolo definitivo nel 2021.. I negativi sono stati trattati dal settore conservazione e restauro del CRAF, digitalizzati ad alta definizione e in parte post-prodotti. Ad oggi sono stati catalogati con scheda ministeriale circa 5800 oggetti fotografici inseriti nel sistema informatico consultabile online sul sito del CRAF.Per partecipare all’evento di presentazione è consigliata la prenotazione tramite mail a segreteria@craf-fvg.it o chiamando gli uffici del CRAF al numero 0427.91453.