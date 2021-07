Antidoto Visionario in mostra a Gorizia

Mercoledì 7 luglio 2021, alle ore 19.30, inaugura la mostra 'Antidoto Visionario', a Gorizia.



In ogni tempo, in ogni civiltà, l’uomo ha invocato i protettori dei luoghi e delle persone, forze benigne e maligne a cui si rivolge per evitare le sventure, per aumentare il coraggio, per implorare la salute, per propiziare la fertilità, per guidare gli eventi, ma anche per colpire i nemici, lanciare maledizioni. Popoli e individui hanno cercato e cercano, attraverso queste figure, di agire sull’incontrollabile per domarlo.



Gli artisti e poeti hanno raffigurato il proprio idolo personale, il protettore, l’antidoto, creando la propria immagine a partire da una fonte iconografica o da una visione interiore.



Orario di apertura dell'esposizione (Prologo, via G. I. Ascoli, 8/1, Gorizia): da mercoledì 7 a venerdì 23 luglio (17.00 - 19.00); chiuso sabato e domenica;

o su richiesta al 366 2440162.