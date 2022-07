Antonella Giacomini a Dedica Incontra

Alpinista, esploratrice e ricercatrice, Antonella Giacomini, bellunese, sarà protagonista domani, mercoledì 13 luglio, alle 21, dell’ultimo appuntamento con la rassegna “Donne in viaggio” organizzata dall’associazione Thesis di Pordenone per “Dedica Incontra” nell’ambito dell’Estate in Città.

La serata si tiene Corte Torres (Corso Garibaldi 4/c), dove ha sede la Libreria Quo Vadis che collabora all’iniziativa, alle 21 (in caso di maltempo gli incontri si terranno nell’Ex Tipografia Savio di Via Torricella) e si intitola “Volevo vedere la tundra” e sarà condotta da Gilberto Zorat.

“Quando il richiamo della Natura selvaggia si fa prepotente sono gli ambienti più ostili del Nord e del Sud del mondo che la viaggiatrice va a esplorare, dalla Groenlandia alla Patagonia, lasciandosi ammaliare da paesaggi che mettono a nudo la forza e la paura, ma soprattutto l’intrinseca fragilità del genere umano”.

Seguirà queste suggestioni la conversazione con Antonella Giacomini, che da oltre vent’anni viaggia come alpinista ed esploratrice in terre più o meno sconosciute in tutto il mondo e spesso in condizione estreme (e in alcuni casi ha portato a casa delle prime salite italiane e femminili) anche se per lei le Dolomiti rimangono il luogo più bello del mondo. Ha compiuto viaggi e spedizioni in svariate parti dei cinque continenti compiendo anche studi specifici sull’alimentazione in condizioni estreme e sull’antropologia culturale delle popolazioni con cui ha vissuto per alcuni periodi. Nel 2021 ha pubblicato il libro di racconti di viaggio Volevo vedere la tundra.

INFO www.dedicafestival.it /dedica-incontra