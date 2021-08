Antonella Napoli presenta 'Il vestito Azzurro'

Venerdì 3 settembre, dalle ore 18 alle 19,30, Borgo Stazione ospiterà l'incontro con la giornalista Antonella Napoli, invitata al festival del giornalismo di Ronchi dei legionari, che presenterà il suo libro "Il Vestito Azzurro" e parteciperà a un confronto sulle crisi internazionali aperte in Etiopia e Afghanistan.

Ne “Il Vestito Azzurro”, Antonella Napoli racconta la sua esperienza diretta nel Sud Sudan del dittatore al Bashir. Unica giornalista occidentale recatasi in Sudan per documentare le rivolte che avrebbero portato alla caduta del regime , fu fermata e trattenuta per ore dai servizi di sicurezza, subendo un duro interrogatorio. Il libro racconta di quel fermo e, con la sua passione, l’umanità e la sensibilità cha la contraddistinguono, le testimonianze raccolte sul dramma umanitario della popolazione nella regione occidentale del Darfur.

Il libro rappresenta anche lo spunto per allargare lo sguardo sulla scena delle crisi in corso: Etiopia e Afghanistan, un modo per aprire un dibattito e un confronto con il pubblico udinese.

Antonella Napoli, che è stata invitata al Festival del giornalismo “Le ali delle notizie” di Ronchi dei Legionari, è una giornalista che collabora con numerose testate nazionali e internazionali, membro dell’Ufficio di Presidenza di Articolo 21 e direttrice della testata giornalistica “Focus on Africa” .