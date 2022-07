Antonella Viola agli Incontri con l’autore e con il vino

Giovedì 14 luglio agli Incontri con l’autore e con il vino di Lignano, Antonella Viola presenta “Il sesso è (quasi) tutto. Evoluzione, diversità e medicina di genere” (Feltrinelli): il libro di una grande scienziata per combattere gli stereotipi su sesso e genere e per disegnare la medicina del futuro. Appuntamento, come di consueto, alle 18.30 al PalaPineta nel Parco del Mare. Dialoga con l’autrice, la giornalista e scrittrice Elisabetta Pozzetto.

Cos’è il sesso? Cos’è il genere? Cos’è l’identità sessuale? E l’orientamento sessuale? Non esistono risposte semplici e ogni semplificazione è pericolosa: la nostra società deve accogliere l’ambiguità, smettendo di trattare come mostruoso tutto ciò che eccede il sistema binario maschio/femmina. Fino a oggi le differenze sono state usate in modo strumentale per creare un mondo binario. Non abbiamo approfondito le differenze reali, creando al loro posto differenze artificiose.

Abbiamo visto differenze dove non c’erano. Abbiamo trascurato le differenze importanti, quelle che dovevano essere tutelate. Abbiamo ignorato le differenze biologiche e abbiamo fatto un uso strumentale della differenza di genere, basandoci su qualcosa che non esiste in biologia: il cervello di maschi e femmine, infatti, è uguale. La rivoluzione deve accadere nelle nostre abitudini, nei gesti e nelle parole che usiamo. Che sia urgente si vede con grande chiarezza guardando alcuni dati della medicina, che per secoli è stata una medicina dei maschi bianchi per i maschi bianchi. Continuare a ignorare questo gravissimo squilibrio significa ridurre la nostra capacità di curare. La medicina del futuro non può che essere personalizzata, e questo vale per uomini e donne.

Il vino in abbinamento sarà il Sauvignon della Cantina I Magredi di Domanins. Dal colore giallo paglierino con riflessi verdognoli, al naso è estremamente elegante e complesso. Al palato si percepisce la pesca, la pera, frutta tropicale e agrumi.

All’interno del PalaPineta ci sarà un corner allestito da Librerie Coop per poter acquistare le copie dei libri con la possibilità di farsele autografare dall’autrice.

Gli Incontri con l’autore e con il vino sono organizzati dall’Associazione Culturale Lignano nel Terzo Millennio presieduta da Giorgio Ardito e curati da Alberto Garlini, Giovanni Munisso e Michele Bonelli. La manifestazione e le iniziative collegate (corso di scrittura creativa, cene con l’autore) hanno il sostegno della Città di Lignano Sabbiadoro - Assessorato alla Cultura, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Assoenologi, Società Lignano Pineta, Porto Turistico Marina Uno Resort, Hotel President Lignano, CiviBank, Ramberti, Ma.in.cart., Officine Zamarian, Dersut Caffè, Lignano Banda Larga, Nosella Dante, T.KOM, Repower, Costruzioni Sabbiadoro, LiveBetter, Lazzarini Impianti, Neri Maurizio, Koki, Marina Punta Verde, Legnolandia.