Dopo il successo di Royal Baby presentato al Festival del Giornalismo 2018, Antonio Caprarica torna a Ronchi dei Legionari con il nuovo romanzo “La regina imperatrice” (Speriling & Kupfer, 2019), venerdì 21 febbraio alle 18.30 all’auditorium comunale. Ancora una volta lo scrittore manifesta il suo affetto per il Regno Unito, terra in cui lui stesso ha lavorato come corrispondente RAI da Londra per numerosi anni. Il suo interesse si concentra di nuovo su una famiglia reale. Non si tratta questa volta del nucleo familiare di Elisabetta II, ma di quello della Regina Victoria. Lo scrittore fa dunque un salto indietro nel tempo per narrare le vicende della prima imperatrice d’Inghilterra, la quale ha dominato il vasto impero coloniale del Regno Unito alla fine dell’800.

La presentazione del libro di Caprarica si inserisce all’interno dell’iniziativa “Officine Culturali del territorio”, una rassegna che la Consulta Culturale del Comune di Ronchi dei Legionari organizza, in condivisione con l’amministrazione comunale, per dare la possibilità alle associazioni di farsi conoscere e di divulgare le loro attività culturali. L’associazione culturale Leali delle Notizie partecipa all’iniziativa dell’amministrazione approfittando della presentazione dell’ultimo libro di Caprarica, per anticipare il programma del prossimo Festival del Giornalismo e delle attività future. Il romanzo verrà introdotto da Oscar D’Agostino, responsabile del settore di cultura e spettacolo del Messaggero Veneto, il quale dialogherà con l’autore sulle vicende della regina Victoria.

Il Regno Unito è solo uno dei tanti paesi in cui Caprarica è approdato come corrispondente: ha realizzato dei reportage di guerra per la Rai in Afghanistan e Iraq ed è stato poi corrispondente anche da Gerusalemme, Il Cairo, Mosca e Parigi. Ha lavorato nella carta stampata, come commentatore politico dell’Unità e di Epoca e poi condirettore di Paese Sera, e in radio, come direttore dei Giornali Radio Rai e Radio 1. Ha ricevuto numerosi premi per la sua attività giornalistica ed è autore di romanzi, racconti di viaggio e saggi.

Lo scenario de 'La regina imperatrice' è quello di una Londra del 1870, dove regna lo scontento. La regina Victoria è salita al trono già da 33 anni. Non è più la diciottenne che ha appena preso in mano le redini di un paese, ma è una donna matura, in lutto e che si è ritirata sull’isola di Wight o in Scozia da quando è morto il marito. La regina si rifiuta di mostrarsi alle cerimonie nella capitale e il regno non è sicuro. Il figlio, erede dell’impero, trascorre le sue notti con la demi-mondaine di turno, mentre il trono viene ripetutamente colpito dagli assalti dei repubblicani. Scandali e passioni erotiche, trame di corte e intrighi di politici infittiscono la trama del nuovo romanzo di Caprarica. Lo scrittore racconta dunque luci e ombre dell’epoca Victoriana, al centro della quale si colloca una donna determinata, sopravvissuta a numerosi attentati e lotte di corte e che è stata in grado di rendere il proprio paese una potenza coloniale, malgrado critiche e pregiudizi. La regina imperatrice è un ulteriore approfondimento della storia e della cultura inglese che lo scrittore regala ai suoi lettori in seguito alla pubblicazione dei suoi romanzi precedenti di stampo British, quali Il romanzo dei Windsor, Il romanzo di Londra, Intramontabile Elisabetta, L’ultima estate di Diana, Royal Baby, tutti pubblicati da Sperling & Kupfer.