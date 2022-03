Sarà presentato venerdì 11 marzo 2022 alle ore 21 nell’auditorium di Pasian di Prato (Udine) il libro “Antonio Feruglio alpinista e spirito libero. Montagna e politica nel primo Novecento in Friuli” di Giovanni Duratti, edito dalla Società Alpina Friulana. La presentazione avviene con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Pasian di Prato e della Sottosezione Saf Cai di Pasian di Prato. Il volume viene pubblicato con il sostegno di Regione Friuli Venezia Giulia e Fondazione Friuli.



Parteciperanno all'incontro l’autore, Giovanni Duratti, il presidente della Saf Enrico Brisighelli e l’assessore alla cultura di Pasian di Prato e presidente del Sistema bibliotecario del Friuli Paolo Montoneri. Presenta Alessandra Beltrame, giornalista.



Antonio Feruglio è stato fra coloro che diedero avvio alla scuola alpinistica friulana e ai campeggi montani che formarono futuri accademici come Celso Gilberti. Una gioventù, la sua, spesa negli anni Venti fra le montagne e l’impegno politico. Fondatore dell’Uoei, convinto antifascista, aderisce al Partito Comunista, è perseguitato assieme alla famiglia e paga con due anni di confino a Lipari. Nel Dopoguerra è commissario alla ricostruzione della Società Alpina Friulana e vicesindaco di Udine. Lascerà la politica negli anni Cinquanta per dedicarsi alla libreria “Carducci” di Udine. Con un lavoro di ricerca durato quattro anni negli archivi locali, nazionali e della famiglia. Giovanni Duratti racconta l’uomo, l’alpinista, l’antifascista, l’amministratore pubblico e l’esponente della cultura cittadina ma anche il contesto storico e sociale entro cui la sua biografia si sviluppa, con le vicende della Saf, del Friuli e dell'Italia in quegli anni e in particolare il contrastato rapporto fra associazionismo e politica nel Ventennio.



Giovanni Duratti (Udine, 1948) si dedica alla ricerca storica e biografica sull’alpinismo friulano. Ha curato la pubblicazione sulla rivista In Alto dei diari di montagna di Renzo Stabile e Oscar Soravito e dei ricordi alpinistici di Giuseppe Blanchini e Marino Tremonti. Presidente della Società Alpina Friulana dal 2004 al 2009, è stato istruttore di alpinismo della Scuola “Celso Gilberti” per oltre trent’anni e componente del Corpo nazionale del soccorso alpino per ventisette.L’ingresso in auditorium è consentito previa registrazione con mascherina Fpp2 e Green pass rafforzato. Prenotazioni alla pagina