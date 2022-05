Antonio Feruglio, una vita per la libertà

Si terrà mercoledì 18 maggio alle 18 in Sala Ajace (Municipio di Udine) la presentazione del libro “Antonio Feruglio alpinista e spirito libero” di Giovanni Duratti, edito dalla Società Alpina Friulana. Il volume, pubblicato con il sostegno della Regione e della Fondazione Friuli, ha la prefazione dello storico Andrea Zannini, che dialogherà con l’autore. L’incontro è promosso da Saf e assessorato alla Cultura con la biblioteca civica Vincenzo Joppi.

Per Antonio Feruglio, che fu vicesindaco della città nel Dopoguerra, è un ritorno simbolico nel Municipio di cui fu amministratore in anni cruciali, dal 1945 al 1951, tenendo un diario privato che è stato conservato dal figlio Fausto e pubblicato in parte nel libro.

Ma Feruglio è stato anche un valente alpinista negli anni giovanili, precursore e maestro di rocciatori del calibro di Celso Gilberti, animatore di gite e campeggi sociali, fondatore dell’Uoei di Udine per rendere popolare la frequentazione della montagna e commissario dell’Alpina Friulana dopo i disastri del fascismo e della guerra.

Feruglio muore il 3 giugno 1984 dedicando gli ultimi anni della sua vita alla libreria Carducci, punto di riferimento culturale per generazioni di udinesi. In quattro anni di ricerche negli archivi nazionali, locali e familiari, Giovanni Duratti riporta alla luce la figura di Feruglio, dalla nascita a Feletto Umberto fino all’esperienza politica, concentrandosi sugli anni fra le due guerre, quando Feruglio combattè il fascismo con la sola forza della parola subendo violente persecuzioni e due anni di confino a Lipari che troncheranno la sua attività alpinistica ma non spezzeranno i suoi ideali. Il primo sindaco dopo la Liberazione Giovanni Cosattini lo vorrà accanto a sé: nella seduta del 29 aprile 1945 il CLN provinciale lo nominerà assessore alle finanze e prosindaco di Udine.

Giovanni Duratti dialogherà con Andrea Zannini, storico e docente all’Università di Udine nonché alpinista, autore della guida sul gruppo del Sella della celebre collana Cai e Touring Club diretta da Gino Buscaini, e in passato presidente della Commissione nazionale pubblicazioni del Club Alpino Italiano.

L’ingresso è libero a partire dalle 17.30 fino a esaurimento dei posti. È obbligatorio indossare la mascherina Fpp2.

Prenotazioni aperte sul sito della Saf